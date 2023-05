Daniel Ricciardo si ve Faenze zkoušel sedačku. Mohl by nahradit De Vriese?

Daniel Ricciardo se chce vrátit do formule 1. Mohli bychom ho vidět už letos vedle Júkiho Cunody?

Podle Motorsport Italia i některých dalších zdrojů si Daniel Ricciardo ve Faenze vyzkoušel sedačku ve voze AT04.

Zatím se jedná pouze o nutnost spojenou s tím, že Ricciardo zastává roli třetího jezdce v týmu vedeném Franzem Tostem, ale v průběhu následujících týdnů se může situace změnit.

Jestli jsou na startovním roštu týmy, které dokáží bez mrknutí oka vyměnit jezdce v průběhu sezóny, tak jsou to Red Bullu a AlphaTauri.

Zatímco Cunoda podává stabilní výkony a dojíždí na 10. až 11. místě, De Vriesovi, který zazářil vloni v Monze jako záskok, se zatím moc nedaří.

De Vries dostal ultimátum

Podle zdrojů serveru Motorsport.com dal Helmut Marko De Vriesovi jasné ultimátum: Nizozemec musí do Velké ceny Španělska, která se pojede na začátku června, dosáhnout lepších výsledků, jinak bude šance na jeho výměnu „velmi vysoká“.

Red Bull má svůj juniorský program, ale v něm není jasný favorit, který by mohl De Vriese v průběhu rozjeté sezóny nahradit. Jednou z možností je Ajumu Iwasa, kterému patří ve F2 průběžné třetí místo, ale dva Japonci v týmu asi nejsou to, co by Red Bull nyní chtěl. Další možností je Liam Lawson, který si vloni v trénincích vyzkoušel vozy AlphaTauri i Red Bullu. Letos závodí v japonské super formuli.

Ricciardo, který za tým z Faenzy závodil v letech 2012 a 2013, měl špatné sezóny u McLarenu. Na druhou stranu má zkušenosti s aktuálním vozy a týmu by mohl poskytnout zpětnou vazbu. Nemá smysl situaci lakovat na růžovo. Zatímco Red Bull dominuje, jeho italská sestřička nemá zrovna nejlepší vůz.

Ricciarda kromě marketingových povinností, v rámci kterých se třeba projede v Severní smyčce, čeká i regulérní test. Pro ESPN před pár dny potvrdil, že po závodě v Silverstonu bude na stejné trati jezdit s RB19 v rámci tradičního testu pro Pirelli. Bude v té době už závodním jezdcem AlphaTauri? Na začátku sezóny nemyslitelná varianta je nyní poměrně reálná...