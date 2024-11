Dan Fallows skončil v roli technického ředitele Astonu Martin

Dan Fallows končí v roli technického šéfa týmu Aston Martin. K týmu přišel v dubnu roku 2022 z Red Bullu, u kterého pracoval od roku 2006 jako šéf aerodynamiků.

„Aston Martin Aramco a technický ředitel Dan Fallows dnes společně oznámili, že od listopadu již Dan nebude zastávat funkci technického ředitele týmu formule 1. Dan zůstane členem skupiny,“ uvedl tým.

„Rád bych Danovi poděkoval za jeho přínos pro Aston Martin Aramco v posledních dvou letech. Dan vedl tým k úspěchu s AMR23, který v minulé sezóně získal osm pódií,“ uvedl CEO skupiny Andy Cowell.

„Během mého působení ve společnosti Aston Martin bylo pro mě radostí a ctí vést technický tým na jeho cestě k vítězství v závodech a šampionátech. Je čas, abych předal štafetu, ale těším se na budoucí úspěchy týmu, které jistě brzy přijdou.“

Zatím není jasné, co bude Fallows u skupiny dělat a zda vůbec zůstane u týmu F1. V příštím roce Aston Martin vstoupí do Le Mans, takže by mohl zamířit teoreticky třeba i tam.

V příštím roce se k týmu připojí Adrian Newey.

Aston Martin měl vloni skvělý vstup do sezóny, ve které nakonec získal 8 pódií. V průběhu roku ale jeho forma uvedla a letos na loňský dobrý začátek nenavázal. V šampionátu je Aston Martin na pátém místě.