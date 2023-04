Damon Hill si není jistý budoucností Verstappena v F1. Zdá se, že si ji neužívá, říká

Damon Hill považuje nedávné prohlášení Maxe Verstappena, které se týkalo možného ukončení kariéry kvůli chystaným změnám ve formátu závodních víkendů, za neobvyklé.

Max Verstappen je znám tím, že není velkým fanouškem změn a novinek ve formátu závodních víkendů, což se týká například sobotních sprintů.

Nedávno například prohlásil, že sprinty nejsou součástí DNA formule 1 a v rozhovoru pro portugalskou stanici Sport TV dokonce uvedl, že by v případě dalších podobných změn uvažoval o konci kariéry v královně motorsportu.

Ke slovům dvojnásobného mistra světa se v rámci vysílání televize Sky Sports F1 nyní vyjádřil exmistr světa z roku 1996 Damon Hill.

„Myslím, že u Maxe je v tom prvek, že nechce ztrácet čas zbytečnými věcmi, které jsou ve skutečnosti vymyšlené jen kvůli novotám,“ uvedl bývalý britský závodník.

„Maxovy hrozby ohledně jeho odchodu z F1 jsou velmi neobvyklé. Někdy mám pocit, že se nebaví. Myslím, že to, co děláte, musíte milovat, jinak je to dřina,“ dodal Hill.