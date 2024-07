Další změny u Alpine? Šéf týmu Famin má skončit, nahradit by ho měl bývalý šéf Romana Staňka

Pro Alpine už nějaký ten pátek pracuje v roli poradce Flavio Briatore a zatím to vypadá, že u týmu nezůstane kámen na kameni. Alpine jedná s Mercedesem o partnerství, díky němuž by nezískal jen motory ale i převodovky a zavěšení a to možná už od příštího roku.

Podle zdrojů Autosportu by navíc mohlo dojít ke změně v čele týmu. Po loňské Velké ceně Belgie skončil Otmar Szafnauer a nahradil ho Bruno Famin. Po letošním závodě ve Spa by mohl skončit on.

Famin se původně stal pouze dočasným ředitelem týmu a nikdy neměl v úmyslu zůstat v roli ředitele týmu dlouhodobě. Kvůli nedostatku alternativ však ve funkci pokračoval. Mimochodem... dlouho se spekulovalo, že by kormidlo Alpine mohl převzít Mattia Binotto. Bývalý šéf Ferrari se do F1 příští týden oficiálně vrátí, ale překvapivě bude pracovat pro Audi.

Favoritem na pozici šéfa Alpine má být Oliver Oakes. Teprve 36letý bývalý závodní jezdec je dnes šéfem britského týmu Hitech, který závodí ve F2, F3 a dalších juniorských sériích.

Ve F2 za něj jezdí Amaury Cordeel a průběžně druhý jezdec pořadí Paul Aron. V roce 2021 jezdil za Hitech ve formuli 3 český jezdec Roman Staněk.

V roce 2023 se Hitech ucházel o vstup do F1, ale jeho žádost nepostoupila do závěrečné fáze.