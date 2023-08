Další vůz po Michaelovi Schumacherovi míří do aukce. Tentokrát jde o Ferrari F2001b

Na prodej bude vůz, se kterým Michael Schumacher vyhrál GP Austrálie 2002.

Hodnota historických vozů F1 v posledních letech stoupá. Důkazem toho jsou částky, které kupující vynaložili například v případě aukcí, které se týkaly bývalých vozů po Michaelovi Schumacherovi.

Za částku takřka 15 milionů dolarů (asi 330 milionů korun) se například nedávno prodal vůz Ferrari F2003-GA, který pomohl legendárnímu německému jezdci k titulu mistra světa v roce 2003.

Nyní půjde do dražby prostřednictvím známé americké aukční síně RM Sotheby další velmi zajímavý monopost. Konkrétně půjde o šasi číslo 215 vozu Ferrari F2001b, se kterým Michael Schumacher vyhrál GP Austrálie 2002. Tento závod se do historie zapsal i velkou nehodou po startu, do které byli mj. zapleteni Rubens Barrichello a Ralf Schumacher.

Aukce monopostu, se kterým Michael Schumacher nastoupil v ročníku 2002 do dvou velkých cen předtím, než Ferrari nasadilo vůz F2002, proběhne v termínu od 16. do 19. srpna.