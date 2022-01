Další úspěchy jsou podle Verstappena bonus. K sedmi titulům potřebujete štěstí, říká

Verstappenovi se vloni podařilo získat titul mistra světa. Letos bude jezdit s číslem 1 na svém voze a v pozici jezdce, který titul obhajuje.

„Cokoliv, co přijde teď, je jen bonus a já si to užiju,“ řekl v rozhovoru se svým sponzorem Car Next. „Ale to neznamená, že když prohraji závod... stále budu naštvaný, ale po pár minutách si řeknu, že je to ok.“

„K boji o sedm nebo osm titulů potřebujete trochu štěstí. Potřebujete k tomu i dominantní auto, takže ne vždy máte takové štěstí, respektive nemusíte závodit v dané době.“

„Vždy jsem chtěl vyhrát titul a uvidíme, kam se odtamtud dostaneme. Cokoli, co přijde teď, je něco navíc.“