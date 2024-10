Další účast v tréninku pro Antonelliho. Mladý Ital v Mexiku nahradí Hamiltona

Mercedes ve středu odpoledne potvrdil, že se Andrea Kimi Antonelli na úkor Lewise Hamiltona zúčastní prvního tréninku na letošní Velkou cenu Mexika.

Pro Antonelliho, který se v příštím roce stane závodním jezdcem Mercedesu, půjde o druhou účast v rámci víkendů velkých cen. Ital se totiž představil již v Monze, kde pro úvodní volnou jízdu v kokpitu vystřídal George Russella. Jeho vystoupení tehdy nicméně nedopadlo příliš dobře, jelikož bylo po havárii rychle ukončeno.

Německý tým si díky druhému nasazení Antonelliho do tréninku splní povinnost, kterou mají všechny týmu – minimálně ve dvou prvních trénincích nasadit mladého jezdce, který má na svém kontě maximálně dvě velké ceny.

„Na jizdu v prvním tréninku se už těším, a stejně tak na to, že pomohu týmu v dobrém startu do víkendu. Je to pro mě nový okruh, na který jsem se tvrdě připravoval. Díky nadmořské výšce je jedinečný a je to výzva, na kterou se těším,“ uvedl před jízdou v Mexiku Antonelli.

V Mexiku se přestaví i další mladíci

Vedle Antonelliho se v Mexiku na dráze v prvním tréninku objeví i další mladíci.

Potvrzena již byla účast Roberta Švarcmana (Sauber), Pata O'Warda (McLaren), Olivera Bearmana (Ferrari) a svézt by se měl také Felipe Drugovich (Aston Martin).