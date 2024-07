Další tlak na Péreze? Lawson bude testovat letošní vůz Red Bullu

Včera se objevily spekulace, že pokud se Sergio Pérez nezlepší, mohl by ho v příštím roce – nebo dokonce už letos – nahradit Daniel Ricciardo.

Vedle toho přichází další zpráva. Podle Autosportu bude Liam Lawson ve čtvrtek řídit vůz RB20 v Silverstonu v rámci filmovacího dne.

Jde sice o marketingovou akci, ale podle nových pravidel může tým během filmovacího dne ujet až 200 km, což je dost na to, aby Red Bull posoudil výkon jezdce. Je to mimochodem o něco více, než jezdci stihli zajet (v průměru) v prvním tréninku a 2/3 závodní vzdálenosti.

Red Bull bude mít navíc přímé srovnání, protože tento víkend získá spoustu dat.

Vloni po Velké ceně Británie využil Red Bull testování pneumatik Pirelli, aby podobně prověřil Ricciardův potenciál v loňském voze RB19. Jeho tehdejší výkon stačil k tomu, aby tým přesvědčil, že ho má angažovat jako náhradu za Nycka de Vriese.

Lawson zatím stále zůstává favoritem na sedačku u RB, pokud by Ricciardo skončil, nebo pokud by se přesunul k Red Bullu. Otázkou je, zda by se naopak do Red Bullu nemohl přesunout sám Lawson. Šlo by sice o odvážné (a pro Lawsona i riskantní) rozhodnutí, ale podobných jsme už u Red Bullu v minulosti viděli více.

Šéf Red Bullu Christian Horner se v Silverstonu v rozhovoru pro Sky netajil tím, že tým potřebuje, aby Pérez podával lepší výkony, když naznačil, že posledních pět závodů byl „nikde“. Mexičan v těchto závodech získal 15 bodů, Verstappen 101.