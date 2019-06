Další těžký den Vettela. Ještě, že se oženil, glosuje Rosberg

Vettelovi se nepovedla třetí část kvalifikace. Nakonec obsadil až sedmé místo. Pro Němce je to další tvrdá rána, která přišla ani ne 24 hodin poté, co sportovní komisaři zamítli žádost Ferrari o přezkoumání Vettelova trestu z Kanady. Před dvěma týdny Vettel závod vedl. Podle Rosberga nebude nyní ani na pódiu.

„Myslel jsem si, že se jedná o převodovku, ale v rozhovoru to popřel,“ řekl Rosberg na svém Youtube. „Na konci kvalifikace prostě necítil auto.“

„Zaostal za svým týmovým kolegou o osm desetin. To hodně. Je jen na sedmém místě. Pro Vettela to byl další katastrofální den a to právě v době, kdy ho potřeboval nejméně.“

„V poslední době se toho nepovedlo hodně. Potřeboval by dobrý výsledek, ale sedmé místo... můj bože, to je je opravdu těžké.“

„Naštěstí se minulý týden oženil. V osobním životě zažívá dobré časy, ale v práci mu to opravdu nefunguje. Je to těžké.“

Rosberg si také tipl, kde by mohl Vettel v závodě dojet. „Ano, může dostat mclareny, ale pak přijde Verstappen a to bude konečná. Více jak páté místo nebude možné.“

Foto: Getty Images / Charles Coates