Další rekord Verstappena. Za razítko od FIA zaplatí více než milion euro

Max Verstappen nejspíše pokoří další rekord. Radost z něj ale budou mít spíše ve FIA.

Týmy musí každý rok platit „zápisné“ nebo chcete-li startovné. Má dvě části. V první řadě se platí základní suma, která je pro každého stejná. V letošním roce šlo o 617 687 dolarů. Druhá částka se odvíjí od počtu získaných bodů v předešlé sezóně. Za každý bod letos tým zaplatil 6 174 dolarů, mistr světa ale platí více – 7411 dolarů.

Částky nejsou každý rok stejné. Probíhá jejich navýšení o inflaci – přesněji o index amerických spotřebitelských cen.

Red Bull musel letos zaplatit 6,2 milionu dolarů a celkově odvedly týmy na zápisném 21,6 milionu dolarů.

Platí také jezdci

Pokud chce jezdec závodit ve formuli 1, musí získat superlicenci. Kromě věku 18 let (zavedeno po debutu Verstappena) jde o zisk bodů za pořadí v juniorských sériích.

Jakmile jezdec superlicenci získá, čeká ho další povinnost – platit každý rok poplatek.

Jeho výpočet je stejný jako u týmů. Existuje základní suma a dále částka odvíjející se od počtu získaných bodů.

V letošním roce Max Verstappen atakoval hranici 1 milionů euro, když zaplatil částku 963 800 euro.

V příštím roce se ale už zcela určitě dostane přes magickou hranici. Základní poplatek byl letos 10 400 euro. Za každý bod pak jezdec zaplatil 2 100 euro.

Verstappen vloni získal 454 bodů. Letos jich získal už 524 a do konce sezóny zbývají ještě dva závody.

I kdyby už Verstappen nebodoval a částky zůstaly stejné, zaplatil by 1 110 800 euro. Ani jedno z toho se ale nestane – to první zřejmě a to druhé určitě. Podle webu Speedcafe by poplatky mohly vzrůst na 11 128 a 2 247 euro.

Na opačném konci je Logan Sargeant, který by mohl zaplatit něco přes 13 000 euro.