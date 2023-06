Další přírodní katastrofa před víkendem F1. V Kanadě se ale pojede

Závod v Imole byl zrušen kvůli povodním. V Kanadě zase týden před grand prix zuří četné lesní požáry.

Oblast Quebecu zažívá nejhorší požární sezónu v historii – bylo zaznamenáno více než 150 požárů.

Kouř z požárů se šíří na jih Kanady a do Spojených států – zejména do New Yorku. V USA byla vyhlášena výstraha před zhoršenou kvalitou ovzduší. Mnoho měst je zahaleno do hnědého oparu. Lidem bylo doporučeno omezit venkovní aktivity, někde se rozdávají roušky.

V Quebecu leží také Montreal, který bude už za týden hostit Grand Prix Kanady.

„Závod není ohrožen a na základě všech relevantních informací jsme byli ujištěni, že situace v Montrealu je v tuto chvíli jiná než v dalších částech země a na severu USA. Riziko zůstává nízké a kvalita ovzduší v Montrealu je dobrá,“ uvedl mluvčí F1.

Lesní požáry jsou v současné době vzdálené asi 800 km od Montrealu. Kvalita ovzduší se sice před pár dny zhoršila, ale nedosáhla úrovně, při které by bylo například lidem doporučeno omezit pobyt venku. V posledních hodinách se navíc kvalita ovzduší zlepšuje.

Situace se samozřejmě může změnit, pokud by vítr foukal směrem na Montreal. Podle předpovědí počasí se to ale neočekává a navíc mají přijít i dešťové srážky, které by měly situaci s požáry zlepšit.