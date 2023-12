Další odchod z Alpine. Končí Davide Brivio

Alpine se letos propadl ze čtvrtého na šesté místo. Z týmu navíc v průběhu roku odešla řada lídí – Otmar Szafnauer, Pat Fry i Alan Permane a dříve také Laurent Rossi z pozice generálního ředitele.

Nyní si na letošní seznam můžeme přidat také jméno Davide Brivio. K Alpine se připojil v roce 2021, kdy přešel z týmu Suzuki MotoGP, a převzal funkci závodního ředitele. Později ale trochu zapadl do složitých a měnících se struktur Alpine, když se stal „ředitelem rozšiřování závodních projektů.“

Brivio se rozhodl věnovat jiným příležitostem a Alpine opustí na konci kalendářního roku.

„Účast ve formuli 1 v týmu Alpine byla kapitolou mé kariéry v motorsportu, na kterou jsem hrdý,“ řekl Brivio.

„Chtěl bych poděkovat Alpine za příležitost vyzkoušet si formuli 1, což bylo mým přáním, a také za možnost předat část svých zkušeností z motorsportu mladým jezdcům v rámci Akademie Alpine.“

„Přeji týmu a Akademii do budoucna jen to nejlepší a jsem si jistý, že uvidíme mnoho mladých jezdců, kteří ve své kariéře dosáhnou fantastických úspěchů. To, že jsem se na některých z těchto úspěchů mohl alespoň malou měrou podílet, bude pro mě určitě něco, čeho si budu vážit.“