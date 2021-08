Další obrovská nehoda v Eau Rouge. Změní se slavná zatáčka?

Jedna z nejslavnějších zatáček v kalendáři formule 1 (Eau Rouge - Raidillon) se dostává do hledáčku kvůli bezpečnosti.

F1 si také tento víkend připomíná tragickou nehodu, ke které došlo před dvěma lety ve formuli 2 a při které zemřel Anthoine Hubert.

Vážných nehod v dané části okruhu Spa je ale více. Před pár týdny došlo k vážné nehodě během čtyřiadvacetihodinovky. Testovací jezdec Williamsu Jack Aitken a Ferrari Davide Rigon skončili v nemocnici.

K další nehodě patrně kvůli vlhké trati došlo dnes v kvalifikaci W Series. Na jednom místě bouralo více vozů. Dvě jezdkyně (Ayla Agren a Beitske Visser) byly převezeny do nemocnice k dalším kontrolám.

Někteří jezdci volají po změnách. Po zmíněné nehodě ve vytrvalostním závodě se ozval například Callum Ilott. Dnes pak Kuan-jü Čou: „Zatáčka Eau Rouge ve Spa potřebuje změnu,“ uvedl čínský jezdec formule 2. „Nechci se do toho moc plést, ale když každý závodní víkend vidíme ve stejné zatáčce obrovskou nehodu, nemůžeme to jen tak ignorovat a jít dál. Doufám, že jsou všichni v pořádku.“

Ozval se také zmíněný Aitken, který nechtěl používat slova „já to říkal“, ale v souvislosti s nehodou ve W Series to tak vidí a dodává: „.. buďme zatraceně vděční, že všechny dívky z toho zřejmě odešly po svých. Jsem si celkem jistý, že si všichni udělali obrázek o tom, co je třeba změnit.“

Se zajímavou informací přišel Lewis Hamilton. Ve Spa byly nedávno velké povodně, které možná měly na zatáčku vliv.

„V Eau Rouge je to teď hodně hrbolaté,“ řekl Hamilton po pátečním tréninku. „Něco se tam stalo a trochu to zkazili.“

Podle Hamiltona je hrbol v místě, kde zatáčka začíná stoupat do kopce.

„Nevím, jestli tam mají novou záplatu, ale je tam obrovský hrbol, který jsme tam nikdy předtím neměli. Je to opravdu znát, cítíte to na zadní straně. Ale jsem si jistý, že to opraví. Myslím, že to má něco společného s těmi sesuvy bahna, deštěm nebo něčím podobným.“