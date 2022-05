Další nové díly nasadí Ferrari zřejmě v Silverstonu

Ferrari v Barceloně nasadilo balík vylepšení (více o něm v samostatném článku). Vypadá to, že měl přínos, i když jsme nedostali úplně šanci porovnat výkony Ferrari a Red Bullu. V kvalifikaci měl Verstappen problém s DRS, v závodě Leclerc odstoupil. Než k tomu došlo, jel si ve vlastní lize, ale Verstappen chyboval a poté se zasekl za Russellem.

„Myslím, že rozpočtový strop nám určitým způsobem diktuje, co můžeme udělat,“ řekl Binotto, kterého cituje Autosport. „Určitě se na to musíme pořádně podívat a neplýtvat penězi, protože to prostě nejde.“

„Vylepšení přivezeme, až budeme mít nějaké významné. Nepřivezeme díly na každý závod.“

„Navíc si myslím, že se stačí podívat na další závody... Teď tu máme Monako, kde přivezeme nové přední zavěšení kvůli úhlu natočení, a později tu máme Baku, což je městský okruh. Takže si myslím, že to bude kolem Velké Británie, kde možná přijde nějaký vývoj.“