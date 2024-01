Další Kimi v F1 již příští rok? Antonelli by mohl být kandidátem na sedačku u Williamsu, píše insider Barretto

Dlouhá léta byl ve formuli 1 velkou hvězdou Fin Kimi Räikkönen. Nyní se zdá, že by se mistr světa mohl dočkat svého nástupce v podobě jmenovce. Ačkoliv Ital Andrea Kimi Antonelli oslaví plnoletost až letos v srpnu, už nyní je člen juniorky Mercedesu spojován s možnou sedačkou v královně motorsportu.

Úřadující šampion seriálu FRECA, který je nástupnickým šampionátem tehdejšího Eurocupu formule Renault, přeskočil působení ve formuli 3 a letos ho čeká premiérová sezona ve formuli 2, kde bude hájit barvy italské stáje PREMA.

Vedle svých výkonů na dráze se jakožto člen juniorského programu Mercedesu může Antonelli opřít i o silné zázemí v zákulusí velkých cen, což by mu podle redaktora oficiálního webu F1 Lawrence Barretta mohlo brzy pomoci k zisku sedačky v F1.

„Zatímco v Mercedesu by pro něj nebylo místo, Toto Wolff (šéf německého týmu, pozn. red.) by ho možná mohl umístit do jiného týmu, aby získal zkušenosti,“ uvedl ve svém článku pro web F1.com insider Barretto.

„Podobně jako to udělal v případě George Russella, jemuž sehnal místo u Williamsu, který by pro sezonu 2025 mohl znovu hledat jezdce,“ napsal dále Barretto.