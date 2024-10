Dali jsme mu druhou šanci, kterou by mu nikdo jiný nedal, říká Marko o Ricciardovi

Daniel Ricciardo se vloni vrátil do závodního vozu. V týmu AlphaTauri (Racing Bulls) měl podávat výkony, kterými by si mohl zasloužit návrat do Red Bullu. To se ale nestalo.

„Danielův odchod byl oznámen až po závodním víkendu v Singapuru, a to z pádných důvodů souvisejících s obchodními dohodami. Také si myslím, že nejrychlejší kolo závodu, které zajel, bylo důstojným výkonem na rozloučenou,“ napsal Helmut Marko ve svém sloupku pro magazín Speedweek.

„Byl včas informován a podle svých slov je sám se sebou smířen. Dali jsme mu druhou šanci, kterou by mu nikdo jiný nedal, a to za předpokladu, že návrat do Red Bullu by byl možný, pokud by jeho výkony byly na úrovni.“

„Tým Racing Bulls byl tedy vždy zamýšlen pouze jako přestupní stanice. Potřebný výkon se objevil jen dvakrát. Jednou v podobě čtvrtého místa v letošním sprintu v Miami a loni v GP Mexika. Jinak tam nebyla rychlost a ani konzistence. Chyběly všechny výkony, které by ospravedlnily povýšení do Red Bullu, a o to přece šlo.“

„Kdybychom věděli, proč výkon nebyl na úrovni, udělali bychom vše pro to, abychom to změnili, ale ten instinkt zabijáka už nebyl zná. Byl známý svým nekompromisním předjížděním, brzděním na poslední chvíli, ale ani to už nebylo ono.“

Šance pro Lawsona

„Liam Lawson se nyní může zúčastnit posledních šesti kol mistrovství světa za tým Racing Bulls, zhodnotíme, jak na tom bude ve srovnání s Júkim Cunodou, a pak se uvidí. Musí předvést výkon hodný formule 1, což se mu již podařilo při jeho předchozích vystoupeních v grand prix.“

Marko také uvedl, že Red Bull má další juniorské jezdce. Ajumu Iwasu a Isacka Hadjara chtěl nasadit do sprintu po posledním závodě, ale Komise F1 se včera dohodla, že se sprint letos neuskuteční.

Mládí vpřed

„Vystoupení Olivera Bearmana a zejména Franca Colapinta ukázala, že mladíci jsou připraveni na přestup a že stará filozofie některých šéfů týmů, že do špičkového týmu mohou postoupit pouze jezdci s tříletou nebo čtyřletou zkušeností, je přežitá. Mercedes to nyní svým rozhodnutím o jezdcích dokázal, stejně jako to v minulosti několikrát udělal Red Bull Racing,“ pokračuje Marko.

„Je to určité riziko, ale dá se zvládnout a stojí za to. Musíte dát mladým šanci, aby se osvědčili ve voze GP poté, co vystoupají na juniorský žebříček. To je v podstatě v pořádku, ale bohužel příliš drahé. Začíná to motokárami a pokračuje všemi kategoriemi. FIA by měla začít právě tam a zjistit, jak může dostat náklady pod kontrolu.“