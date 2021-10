Dal jsem do toho všechno, ale Red Bull měl navrch, řekl Hamilton

„Gratuluji Maxovi, dnes odvedl skvělou práci,“ řekl Hamilton. „Byl to těžký závod. Dobře jsem odstartoval, dal jsem do toho úplně všechno, ale nakonec měli tento víkend prostě navrch a my jsme si nemohli přát víc.“

„Velký dík patří mému týmu za skvělé zastávky v boxech, skvělou tvrdou práci během celého víkendu.“

Přestože Hamilton přišel o vítězství, závodění v Austinu si užil. „Je to skvělé místo. Je to opravdová čest být tady, doufám, že tu budeme mít více závodů. Doufám, že se to bude dál rozrůstat, protože je vidět, jak skvělí jsou tady fanoušci, takže doufám, že se sem budeme dostávat častěji.“