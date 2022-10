Dal jsem do toho vše, abych vyhrál, říká vítězný Pérez

Sergio Pérez získal druhé vítězství v letošní sezóně formule 1, když ovládl Velkou cenu Singapuru. Po závodě na městské trati ale ještě bude vyšetřován za jízdu za safety carem, sám pilot Red Bullu ale nerozumí tomu, proti čemu se provinil.

Mexičan startoval do závodu, který kvůli silnému dešti začal o hodinu později, z druhé pozice. Ještě před první zatáčkou ale překonal z pole position startujícího Charlese Leclerca a ve zbytku závodu už první pozici nepustil.

Závod byl několikrát přerušen výjezdy safety caru a aktivováním virtuálního safety caru. Během jednoho ze safety carů se podle sportovních komisařů Pérez provinil, když nedodržel maximální vzdálenost 10 délek auta za zpomalovacím vozem.

„Nemám ponětí, co se stalo, jen mi řekli, že jsem vyšetřován, takže jsem musel navýšit svůj náskok, to jsem také udělal.“

Pérez tak vítězstvím v Singapuru navázal na svůj první letošní triumf, který přišel rovněž na městské trati v Monte Carlu.

„Myslím, že to byl rozhodně můj nejlepší výkon, kontroloval jsem závod, ačkoliv zahřívání (pneumatik) bylo velmi obtížné. Posledních pár kol bylo velmi intenzivních, v autě jsem to tak necítil, když jsem pak ale vystoupil, bylo to znát. Tlačil jsem. Dal jsem do toho vše, abych dnes vyhrál,“ řekl Pérez.

„Myslím, že pro Maxe a pro celý tým by bylo hezčí to (titul) získat v Japonsku, pro Hondu by to bylo velmi výjimečné, takže to byl skvělý den.“

Pérez zůstává v průběžném pořadí mistrovství světa třetí, na druhého Leclerca ale ztrácí jen dva body.

Verstappen první mečbol nevyužil

Max Verstappen si musí na korunovaci druhým titulem mistra světa počkat minimálně dva týdny do závodu v Japonsku. V Singapuru dojel na sedmém místě, v průběžném pořadí má ale na prvním místě stále náskok 104 bodů.

Nizozemec má za sebou nepovedený závod. Na startu při rozjezdu jeho vůz spadl do anti-stall módu a Verstappen se pomalým rozjezdem propadl z osmého na dvanácté místo.

Když ve 40. kole zaútočil na čtvrtého Landa Norrise, probrzdil a musel si dojet pro nové pneumatiky. Tím se propadl na 14. místo. Verstappen nakonec dojel sedmý.

„Pustil jsem spojku a spadl do anti-stallu, takže musíme analyzovat, co se stalo, přišel jsem ale o hodně pozic,“ řekl Verstappen ke startu.

„Pak jsem se pokusil předjet pár lidí, u některých to vyšlo, pak jsem se ale trochu zasekl ve vláčku. Všichni měli zahřáté pneumatiky, takže bylo opravdu těžké se držet za ostatními. Pak jsme měli štěstí, někteří jezdci udělali chybu.

„Byli jsme pátí, pokusili jsme se dostat na čtvrté místo před Landa. Jakmile jsem se dostal na jeho úroveň, brzdil jsem, ani ne pozdě, ale auto si sedlo. Už předtím jsem se s tím potýkal, ale mimo stopu to bylo zřejmě hrbolatější. Takže jakmile jsem zabrzdil, přední kola vyskočila do vzduchu a bylo to, jen jsem jel rovně.

„Kvůli obrovským vibracím jsem musel znovu do boxů, nasadil jsem nové pneumatiky a z posledního místa se dostal na body. Nejsme tam, kde bychom chtěli být, všechno to ale samozřejmě začalo včera. Dostanete se do takové pozice a buď to skvěle funguje a můžete se vrátit na čelo, nebo je to frustrující, jako bylo dnes.“