Dá Alonso v IndyCar McLarenu košem?

Fernando Alonso chce vyhrát Indy 500 a získat tak jako druhý člověk v historii Triple Crown. Dvojnásobný mistr světa F1 se ve staré cihelně objevil dvakrát. V roce 2017 v barvách McLarenu, který měl tehdy velmi těsné partnerství s týmem Andretti. Alonsovi se dařilo velmi dobře, dokonce se dostal do čela závodu, ale pak musel odstoupit kvůli problému s motorem Honda.

O dva roky později to McLaren zkoušel s motorem Chevrolet a bez těsnějšího partnerství s jiným týmem. Alonso se ani nekvalifikoval do závodu.

McLaren bude mít letos v IndyCar svůj vlastní tým. Podle uznávané novinářky Jenny Fryer, ale může být z pohledu Alonsa vše jinak: „Pokud Alonso pojede 500 mil Indianapolis, bude to téměř určitě s Andrettim. Byla jsem informována, že McLaren / Schmidt / Arrow není na stole,“ uvedla Fryer na Twitteru.

Indy 500 je hodně velká loterie, ale i tak platí, že s týmem Andretti by měl Alonso patrně větší šance na vítězství než s McLarenem. Má to ale jeden háček. Andretti bude letos používat motor Honda. Helmut Marko nedávno řekl, že Japonci nechtějí o Alonsovi ani slyšet. Je tedy otázkou, zda by to v USA překousli.

Foto: IndyCar