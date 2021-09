Cunodu překvapilo, že zůstává u AlphaTauri

Není asi žádným překvapením, že Pierre Gasly zůstává. Jeho výsledky jsou velmi dobré a konzistentní. Právě díky němu je tým stále ve hře o páté místo v šampionátu. V případě Cunody existovaly jisté pochybnosti, ale nakonec zůstane i mladý Japonec.

„Z mé strany jsem byl trochu překvapen, že zůstanu i příští rok,“ řekl Cunoda v Monze a poděkoval týmu.

Na otázku proč, reagoval: „Prostě proto, že jsem pořád boural a stál tým spoustu peněz. První polovinu sezony jsem neměl dobrou, zejména v Maďarsku, kdy jsem šel v prvním tréninku do zdi a zničil jsem celý trénink, skoro dva.“

„Potřebujete konzistentnější výsledky a více jezdit a také disciplínu v trénincích. V první polovině sezony jsem se nedokázal zlepšit, a to je důvod.“

„Nečekal jsem, že to bude ve formuli 1 tak těžké, protože ani v juniorských kategoriích, když jsem dostal obrovskou ráno, nebo jsem šel do zdi, jsem nikdy neztrácel tolik sebedůvěry. Je to jeden z hlavních problémů. Proto na sobě pracuji a snažím se mít více konzistentních kol a konzistentních tréninků.“

„A také na začátku sezony byla očekávání příliš vysoká. Proto si myslím, že první závod dopadl dobře. Ale pak už to bylo s každým tréninkem a každým závodním týdnem čím dál zamotanější a točilo se to ve spirále.“