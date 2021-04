Cunodu překvapilo množství reakcí z Evropy

Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale Cunodu zatím vnímá velmi dobře Red Bull, fanoušci i vedení F1. Ross Brawn o něm dokonce mluví jako o jednom z nejlepších nováčků za poslední roky.

„Myslím, že po Bahrajnu přišlo více reakcí od evropských fanoušků než od těch v Japonsku,“ řekl Cunoda.

„Je to otázka kultury. Japonští fanoušci chtějí v několika závodech vidět, co dělám, než si udělají jasnou představu.“

„Reakcemi v Evropě jsem byl překvapen. Nečekal jsem to, protože Bahrajn pro mě nebyl dokonalým víkendem a doufal jsem, že skončím výše (než devátý, pozn. redakce).“

„Jsem za podporu fanoušků rád, ale necítím kvůli tomu tlak, beru to jako něco pozitivního a tento víkend prostě budu dělat svou práci.“

Cunodu jako nováčka samozřejmě čeká řada tratí, na kterých pojede poprvé. Imola mezi ně ale nepatří. Cunoda tam už několikrát testoval se svým týmem.

„Myslím, že když přijedeme na tratě, které jsou pro mě nové, jako je Portimão a Monako, bude to těžší než v Bahrajnu. V Imole to nebude problém, protože jsem tam toho hodně odjel, takže mohu pracovat podobným způsobem, jako jsem to dělal v Bahrajnu.“

Imola se Cunodovi líbí. „Okruh má spoustu středně rychlých zatáček a také několik rychlých. Mám rád rychlé šikany, jako jsou zatáčky jedna a dvě, což je něco, co jsem asi jinde nezažil. Je to opravdu speciální vlastnost Imoly.“

„Trať také hodně stoupá a klesá a opravdu se mi líbí. Liší se od ostatních tratí, což je myslím důvod, proč se tam tolika jezdcům líbí závodit.“