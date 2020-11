Cunodu čeká test. Stále je největším favoritem na sedačku u AlphaTauri

Juki Cunoda letos vyhrál dva závody formule 2 a je průběžně třetí. Schumachera a Ilotta už nejspíše nedožene, bude si muset spíše krýt záda, protože za ním je to bodově velmi těsné. Pro zisk super licence potřebuje skončit mezi prvními čtyřmi.

FIA sice letos podmínky zmírnila, ale Cunody se to zřejmě týkat nebude. FIA by mu uznala 30 místo standardních 40 bodů jen v případě, že by byla sezóna F2 kvůli koronaviru výrazně zkrácená, což se nestalo.

Cunoda bude ve středu testovat v Imole se starším vozem Toro Rosso. „Juki Cunoda si musí zvyknout na vůz F1, je to jeho první jízda s vozem F1 a Imola není snadná trať. Dám mu co nejlepší instrukce, co má dělat,“ řekl Franz Tost.

„Chceme s ním absolvovat jízdu na 300 km, abychom nakonec absolvovali první trénink v Bahrajnu nebo v Abú Dhabí. Uvidíme, jestli to bude nutné, záleží, kde v šampionátu F2 skončí. Pokud bude mezi prvními čtyřmi, získá super licenci, pokud bude pátý, možná bude potřebovat dva první tréninky, protože tam také získáte bod.“

Tost uvedl, že s rozhodnutím tým nespěchá. „Myslím, že rozhodnutí padne brzy, ale nespěcháme.“

„Místo, na kterém Juki Cunoda v šampionátu skončí, je velmi důležitý faktor. Je to o jeho výkonu, nemá to nic společného se sponzory, nikdy tomu tak u Toro Rosso nebo AlphaTauri nebylo. Musíme být přesvědčeni, že jezdec má potřebné schopnosti a dovednosti, aby mohl úspěšně jezdit ve formuli 1, protože i když jsme takzvaný sesterský tým, náš bratr od nás očekává dobré jezdce.“