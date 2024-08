Cunodovi se konečně dostává uznání, které si zaslouží, míní Ricciardo

Přestože je Júki Cunoda jeho teoretickým soupeřem v boji o sedačku u Red Bullu, nebojí se Daniel Ricciardo uznat kvality svého mladšího týmového kolegy ze stáje RB.

„Myslím, že se mu teď dostává takového uznání, jaké si zaslouží,“ prohlásil Ricciardo v rozhovoru pro Autosport.

„Hodně lidí asi stále myslí na jeho první sezonu, kdy udělal spoustu chyb. Gasly ho neustále porážel, ale stejně tak si vzpomínám, že se mu po roce a půl začalo lépe dařit a začal předvádět lepší výkony než Gasly,“ uvedl dále rodák z Perthu, který se stal týmovým kolegou Cunody před rokem, kdy u stáje z Faenzy vystřídal Nycka de Vriese.

„Za posledních roky jezdecky hodně vyrostl. Je rychlý. Pravděpodobně také přehodnotil svůj přístup. Myslím, že ukazuje opravdu dobrou rychlost a větší konzistenci,“ přidal Ricciardo další pochvalná slova na Cunodu.

Júki je rychlý, souhlasí Gasly

Dobře o Cunodovi hovoří také jeho bývalý kolega Pierre Gasly, který po boku Japonce jezdil ve stáji AlphaTauri (dnenšní RB) v letech 2021 až 2022.

„Vždycky jsem říkal, že je Júki velmi rychlý. Viděl jsem to. V posledních několika sezonách to dokazuje a bude tomu tak i nadále,“ řekl Gasly, který rozumí tomu, že je Cunoda nespokojený s tím, že mu Red Bull stále nedal šanci ukázat jeho kvality i v jeho špičkové stáji, ve které si vedle Maxe Verstappena i nadále ponechává kritizovaného Seriga Péreze.

„Mluvil jsem s ním o tom a vím, že chce více. Cítí, že si to zaslouží. V minulosti jsem byl v podobné situaci jako on, takže jsem mu řekl: 'Prostě pokračuj v tom, co děláš, dokud jsi konkurenceschopný, dostaneš v určitém okamžiku to správné místo'. Každopádně to není snadná pozice. Osobně bych byl rád, kdyby dostal šanci v Red Bulluale nejsem Helmut Marko (poradce Red Bullu),“ dodal Francouz.