Cunodovi radost z devátého místa ve Vegas zhatila ztráta bodů vůči týmu Haas

Závěr letošní sezony nabízí hned několik příbehů. Mezi ně patří i boj o šestou příčku v Poháru konstruktérů, ve kterém proti sobě bojují týmy Haas, RB a Alpine.

V Las Vegas byl v tomto ohledu nejúspěšnější Haas, který zásluhou Nika Hülkenberga v Nevadě vybojoval osmou příčku poté, co se ve 44. kole závodu povedeným předjížděcím manévrem dostal přes Júkiho Cunodu.

Japonec měl tak po závodě smíšené pocity. Na jednu stranu totiž svůj tým přiblížil konkurenční stáji Alpine, která v USA tentokrát nebodovala, ale zároveň ztratila dva body vůči Haasu.

„Tentokrát to nebyl snadný závod, ale využili jsme všeho, co jsme mohli. Myslím, že jsme jako tým během víkendu udělali velký posun vpřed. Jsem rád, že jsme dnes skončili na bodech, ale zároveň je to dost nepříjemné, protože jsme ztratili několik bodů v rámci šampionátu konstruktérů,“ poznamenal Cunoda.

„V autě jsem se cítil dobře a jistě, což je důležité, zejména na okruhu, jako je tento, takže jsem rozhodně spokojený s tím, co jsem předvedl. Zbývají dva závody, ve kterých budeme tvrdě bojovat až do konce. Na závěr patří velká gratulace Maxovi (Verstappenovi, pozn. red.) k zisku čtvrtého titulu. Má za sebou impozantní rok a titul mistra světa si opět plně zaslouží,“ dodal japonský pilot, jehož týmový kolega Liam Lawson v Las Vegas nebodoval.

„Byl to těžký závod. První stint nebyl špatný, ale bylo opravdu těžké předjíždět, nebo alespoň pro nás to platilo. Júki si dnes vedl dobře a získal body. Z následujících dvou závodů musíme vytěžit maximum a pokusit se skončit nahoře,“ nechal se slyšet Novozélanďan, který ve Vegas dojel šestnáctý.