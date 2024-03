Cunoda získal v Austrálii první letošní body pro RB

Japonec v Melbourne postoupil až do třetí části kvalifikace, kde zajel osmý čas a na roštu se postavil do čtvrté řady za sedmého George Russella.

Po závodě pak vydělal ještě jednu pozici po penalizaci Fernanda Alonsa, v konečném pořadí tak skončil Cunoda sedmý.

„Konečně, výsledek v nejlepší desítce. Tým si to rozhodně zaslouží a já jsem velmi šťastný! V průběhu víkendu jsme jeli vyrovnaně a auto bylo od začátku dobré, takže jsme to jen museli poskládat dohromady a zajet čistý závod, abychom získali body v tomto vyrovnaném středu pole, a to se nám dnes podařilo,“ řekl Cunoda.

„Neudělali jsme žádnou chybu, pro mě i pro tým je důležité získat pro další závody sebevědomí. Mít čistý závod zní jednoduše, poslední dvě velké ceny pro nás ale byly frustrující, takže dnešní osmé místo bylo rozhodně zasloužené. Tým odvedl skvělou práci a vidím, jak se v každém závodě podstatně zlepšuje. Rozdíl mezi autem z Melbourne v minulém roce a letos je obrovský.“

Ricciardo zůstal mimo body

Podstatně těžší výchozí pozici pro domácí závod měl Daniel Ricciardo. Australan nepostoupil z první části kvalifikace poté, co kvůli překročení limitů trati přišel o nejrychlejší čas.

Do závodu tak vyrážel až z 18. pozice, a ačkoliv v závodě postoupil vpřed, na bodovanou desítku to nestačilo.

„Po včerejším večeru jsem nechal frustraci vyprchat. Snažil jsem se z dneška vytěžit maximum a byly tam dobré stinty. Spousta jezdců stejně jako já zajela do boxů dříve, po startu zezadu jsme něco museli zkusit,“ vysvětlil v cíli dvanáctý Ricciardo.

„V prvním stintu na tvrdé sadě jsem ztratil trochu času, jelikož drolení začalo docela brzy s virtuálním safety carem, druhý (stint) byl rozhodně lepší. Nicméně si myslím, že nám stále něco chybí, jelikož občas mám pocit, že v zatáčkách nemám takovou rychlost.

„Samozřejmě bych chtěl mít lepší víkend a začátek sezóny. Není třeba ale panikařit. Cítím, že auto se od loňského roku nezměnilo, je to vylepšení, ale charakteristiky jsou velmi podobné. Myslím, že nemusíme měnit všechno.“