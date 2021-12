Cunoda zakončil svou první sezónu nejlepším umístěním

Cunodovi se povedla už sobotní kvalifikace, ve které se spolu s jezdci Mercedesu jako jediný kvalifikoval do třetí části na střední sadě pneumatik.

Jednu pozici získal Cunoda už po startu, kdy se dostal před špatně startujícího Valtteriho Bottase. Další pozici získal po chybě Charlese Leclerca.

„Jsem velmi šťastný, zakončil jsem sezónu neuvěřitelným výsledkem. Vůz byl po celý víkend velmi silný, nečekal jsem, že závodní rychlost bude tak dobrá, nakonec to ale byl skvělý den,“ řekl Cunoda.

„Byla to dlouhá cesta při návratu na body, znovu jsem ale získal sebedůvěru a je skvělé jít do zimní přestávky s tak úžasným výsledkem. Velká gratulace Maxovi, v průběhu celé sezóny to byla těžká bitva a dnes si to skutečně zaslouží. Chci mu také poděkovat, že dal tento skvělý výsledek Hondě, čímž jim nabídl nejlepší způsob, jak oslavit poslední rok ve F1.“

Gasly pátý

Pierre Gasly spolu s Fernandem Alonsem startovali na tvrdé sadě. Kvůli tomu do boxů zamířili o poznání později než jejich soupeři. Přezout zajeli až ve 37. z 58 kol.

„Jsem velmi šťastný, že jsem dnes dojel pátý. Byla to neuvěřitelná sezóna, nejúspěšnější pro náš tým za 15 let, získali jsme spoustu bodů. V každém závodě jsme se soustředili na sebe, a myslím, že jsme si vedli velmi dobře,“ řekl Gasly.

„Mám velkou radost z Maxe. Při závodech jsme spolu vyrůstali, a věděli jsme, že se jednoho dne stane mistrem světa a dnes to dokázal. Je to zasloužené a mám radost také za Hondu, že za všechny ty roky tvrdé práce získali ve svém posledním roce tento titul.“