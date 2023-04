Cunoda vzpomíná, jak musel po srážce s týmovým kolegou letět domů vedle svého šéfa

Júki Cunoda byl u AlphaTauri týmovým kolegou zkušenějšího Pierra Gaslyho. Od letošního roku je v týmu tím zkušenějším (z pohledu F1) Cunoda. Jeho týmovým kolegou se stal Nyck de Vries.

Vloni v Silverstonu Cunoda narazil do Gaslyho. Japonec v podcastu Beyond The Grid vzpomíná na to, co se dělo poté v zákulisí.

„Samozřejmě mě neuhodil!“ vtipkoval Cunoda o reakci Franze Tosta. „Rozhodně ale zvýšil hlas. Když jsem byl v místnosti inženýrů, řekl mi, abych šel do jeho kanceláře a ptal se, proč jsem udělal takovou hloupost.“

Když už se Cunodovi ulevilo, že přežil setkání se svým šéfem, zjistil, že je čeká společná cesta domů.

„Zpět do Itálie jsme se bohužel vraceli stejným letem a seděli jsme vedle sebe! Byla to hodně dlouhá cesta a rozhodně něco, na co chci zapomenout. Ale jsou to věci, které si musím pamatovat do budoucna, abych se zlepšil.“

Vztah s De Vriesem a Gaslym

Cunoda také popsal rozdíl ve vztazích se svými dosavadními týmovými kolegy.

„S Nyckem je to v pohodě,“ řekl Cunoda. „Byli jsme přátelé už předtím, než jsme se stali týmovými kolegy. Jsme přátelé už tak tři roky. Poprvé jsme se potkali při letu do Monaka. O Nyckovi jsem ale věděl už od motokár. V médiích jsem viděl, jak Nyck vyhrává hodně šampionátů. Nikdy jsem se k němu ale nedostal a poprvé jsem ho oslovil, když jsem získal pole position ve formuli 2. Napsal mi na Instagram a pogratuloval mi. To jsem nečekal a od té doby jsem o Nyckovi viděl víc a trochu jsme na Instagramu komunikovali. Nikdy jsme však spolu nemohli mluvit osobně – až před těmi třemi lety v Monaku.“

Cunoda uvedl, že se i od De Vriese dokáže naučit nové věci. „Na městských tratích se vždy přiblížil velmi blízko ke zdi, což si myslím, že má z formule E.“

„Dojem na mě udělala také zpětná vazba, kterou dává týmu. Je opravdu konkrétní v tom, že nám dává spoustu informací o autě. Hodně jsem se od něj naučil a stále se od něj učím.“

Vztah s Gaslym

Cunoda srovnával vztah s De Vriesem a s Gaslym. „Je to rozhodně jiné. Pierre byl spíš jako bratr, prostě jsme měli hodně otevřený vztah. Možná někdy až moc otevřený. S Nyckem máme ale také dobrý vztah. Děláme si ze sebe legraci. Neřekl bych, že jako bratr, ale je to skutečně dobrý přítel. Byl jsem s ním na obědě a prozkoumali jsme Melbourne.“

„Když Gaslyho vidím na trati, pozdravíme se. Žije v Miláně, takže mu kdykoli můžu napsat a můžeme zajít na jídlo.“