Cunoda? Vždy jsem ho porazil, říká Lawson. Společná historie ale říká něco jiného

Budoucnost Liama Lawsona u Red Bullu je po dvou úvodních závodech ohrožena. Nahradit by ho mohl Júki Cunoda.

Liam Lawson skonči v Austrálii v kvalifikaci 18. a v Číně v obou kvalifikacích poslední. Zatím podle svých slov nedokáže dostat vůz do správného a úzkého provozního okna.

„Nemám čas auto testovat a zvykat si na něj, ale už jsme v sezóně, takže každým závodem ztrácíme body. To je víceméně to, co mám na mysli, když říkám, že nemám čas,“ uvedl Lawson, kterého cituje Motorsport.com.

„Ale také nejsem hloupý a vím, že jsem tu samozřejmě od toho, abych podával výkony – a pokud je nepodávám, tak tu nebudu. Soustředím se jen na to, abych si co nejrychleji zvykl na auto.“

Spekulace o možném konci Lawsona se rozjely už po kvalifikacích, a tak na to byli oba dotazováni. Cunoda řekl, že je 100procentně připravený za Red Bull závodit.

„Závodil jsem s ním léta, závodil jsem s ním v juniorských kategoriích a porazil jsem ho – a to jsem dělal i v F1, takže si může říkat, co chce,“ uvedl Lawson.

Situace ale není pro Lawsona tak jednoznačná.

Lawson porazil Cunodu v šampionátu Euroformula Open v roce 2019, kdy skončil druhý, zatímco Cunoda byl čtvrtý. V roce 2020 ho také porazil v Toyota Racing Series 2020. Lawson tam byl druhý před Colapintem, Cunodou a českým pilotem Petrem Ptáčkem.

Cunoda po roce ve F3 zamířil do F2, zatímco Lawson zůstal ještě jeden rok v F3.

Ve F1 se oba potkali v letech 2023 a 2024. Lawson byl samozřejmě nováček, který dvakrát naskočil do rozjeté sezóny. Cunoda ho v kvalifikacích porazil celkově 10:1 – vloni to bylo 5:0.

V závodech získal v roce 2024 Lawson 4 body, Cunoda za stejnou dobu 8 bodů. V roce 2023 získal Lawson 2 body a Cunoda ve stejných závodech nebodoval.