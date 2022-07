Cunoda věří, že svůj temperament dokáže kontrolovat lépe

S Júkim Cunodou je to tak trochu jako na houpačce. Letos zatím bodoval jen třikrát, nejlepším umístěním bylo sedmé místo v Imole. Red Bull však věří v jeho talent a snaží se nějakým způsobem podpořit jeho soustřední na závodění a také kontrolovat jeho temperament. Cunoda se přestěhoval do Itálie a dostal psychologa.

„Jakmile si na trati nasadím helmu, je asi o něco jednodušší se rozčílit,“ řekl Cunoda, kterého cituje Motorsport.com.

„V poslední době se mi to daří ovládat, oproti loňsku určitě. Nemyslím si, že jsem to jen já, kdo se na trati rozčiluje. Vypadá to, že jsem konkrétně já naštvanější než ostatní, ale to je asi proto, že křičím. V poslední době už tak naštvaný nejsem. Zachovávám klid.“

„Samozřejmě to není pokaždé. Ale jo, myslím, že jsou jiné věci, na které se musím soustředit, takže mě tyhle věci moc nezajímají.“

„Myslím, že když křičím, jakmile v tom závodním týdnu předvedu dobrý výkon, tak je to každému jedno.“

AlphaTauri již potvrdila, že Pierre Gasly zůstane v týmu i v roce 2023, ale o Cunodově budoucnosti se ještě musí definitivně rozhodnout.

Šéf týmu Franz Tost v Rakousku prohlásil, že Cunoda má „velkou šanci“ udržet si své místo i přes nedávný pokles formy, kdy od Španělska nezískal žádný bod.

Cunoda před víkendem ve Francii prohlásil, že se chce s vylepšeným vozem AlphaTauri AT03 vrátit do „normální rutiny a rytmu, který jsem měl v prvních třech nebo čtyřech závodech“.

V kvalifikaci na Paul Ricardu se mu podařilo postoupit do Q3 a obsadit osmé místo na startovním roštu. Jeho závod ale v podstatě skončil poté, co měl v prvním kole kontakt s Estebanem Oconem.

„Uprostřed zatáčky měl nedotáčivý smyk narazil do mě, takže jsem upřímně řečeno nemohl nic dělat. Byla to velká škoda. Myslím, že první osmička byla snadno dosažitelná. Opravdu velká škoda. Budu se muset v Maďarsku vrátit silnější a získat dobré body.“