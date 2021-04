Cunoda věří, že se z Imoly poučil

„Z Imoly jsem se hodně poučil,“ řekl Cunoda. „Byl to pravý opak Bahrajnu, který dopadl dobře.“

„Do Imoly jsem vkládal velká očekávání a stejně tak i tým. Ve volných trénincích šlo všechno hladce, ale pak jsem udělal obrovskou chybu v kvalifikaci, což znamenalo, že jsem měl velmi těžký závod.“

„Dva roky jsem neměl těžkou nehodu, takže to byla lekce, ze které se mohu poučit do dalších závodů.“

„V závodě jsem také poprvé řídil vůz formule 1 na mokru a použití pneumatik do přechodných podmínek bylo opravdu složité, takže jsem musel rychlost zvyšovat postupně.“

„Ale máme vůz, který byl na prvních dvou tratích konkurenceschopný a schopný jezdit v první šestce."

V Bahrajnu jezdí juniorské série, v Imole zase Cunoda testoval s týmem, který má nedaleko továrnu. Algarve je ale pro mladého Japonce zcela novou tratí.

„Trať v Portugalsku je pro mě nová. Nevím, co mám očekávat, i když jsem absolvoval několik tréninkových jízd na simulátoru a sledoval jsem loňskou velkou cenu.“

„Je to krásný okruh se zajímavými zatáčkami, jako je zatáčka číslo 1 a klopená zatáčka číslo 13, která vypadá zcela unikátně. Je tam také mnoho úseků s převýšením a slepými zatáčkami.“

„Myslím, že by to mohlo být zrádné z hlediska traťových limitů, ale budu postupně zvyšovat své tempo. Bude to úplně jiná situace než v předchozích dvou závodech, protože před závodním víkendem jsem toho už hodně odjel v Bahrajnu a Imole.“

„Doufám, že během volných tréninků najedu značný počet kol, abych se co nejdříve adaptoval na trať a snad se i dobře připravil na kvalifikaci.“