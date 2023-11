Cunoda v závěru připravil Hamiltona o šesté místo. Mít ještě pár kol, bojuji i s Leclercem, říká

Do nejlepší desítky sprintu formule 1 v rámci Velké ceny São Paula se vešli oba piloti AlphaTauri. Júki Cunoda získal pro italskou stáj tři body za šesté místo.

Zatímco v páteční kvalifikaci, která rozhoduje o složení startovního roštu pro nedělní velkou cenu, skončil Japonec už v první části a obsadil šestnácté místo, v sobotním rozstřelu určujícím pořadí na startu sprintu se blýskl šestým časem.

Ve 24kolovém závodě se pak celou dobu pohyboval v bodované osmičce a v závěru si připsal skalp v podobě předjetí sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona, kterého připravil o šesté místo.

„Velká gratulace týmu! Včera to nebyl náš den, spolu jsme se dnes ale vrátili. 16. místo v kvalifikaci pro velkou cenu a 6. místo dnes ve sprintu ukazují velký krok správným směrem,“ řekl Cunoda.

„Auto se dobře ovládalo, musíme ale pochopit, proč byl takový rozdíl mezi včerejškem a dneškem. Poslední kolo v SQ3 bylo mým zatím vůbec nejlepším kolem a umožnilo mi startovat do sprintu z dobré pozice. Naplno jsme využili příležitosti a dojeli šestí, což je zatím náš nejlepší výsledek v letošní sezóně. Kdyby se jelo ještě pár kol, byl bych schopen bojovat s Leclercem o páté místo.“

Ricciardo se nenudil

Také výkonnost Daniela Ricciarda v páteční kvalifikaci a sobotním programu na okruhu Interlagos v São Paulu byla diametrálně odlišná.

Zatímco v pátek spolu s Cunodou skončil už v Q1, v rozstřelu zajel osmý čas. Bodovanou osmičku ale ve sprintu neudržel a dojel devátý, ačkoliv ve sprintu do cíle se ještě snažil překonat Carlose Sainze z Ferrari, na kterého ale o dvě desetiny sekundy nestačil.

„Sprintový závod rozhodně nebyl nudný. Na jednu stranu bylo hezké být v souboji, užil jsem si to, jsem ale zároveň opravdu frustrovaný. Jak jsme ukázali dnes ráno, když jsme měli obě auta v top 8, rozhodně jsme měli rychlost na to bodovat, gratuluji tedy Júkimu, že se mu to povedlo,“ řekl Ricciardo.

„Vždy, když jsem do první zatáčky předjel Carlose, vrátil mi to s pomocí DRS. Jsem také frustrovaný, že jsem nechal otevřené dveře Oscarovi (Piastrimu), který mě předjel v 8. zatáčce.

„V posledních kolech jsem na Carlose (Sainze) hodně získával, pod šachovnicovou vlajkou jsem ale bohužel byl o pár desetin později.“