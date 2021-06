Cunoda v Itálii: trénink a porady s inženýry. Snad nebudu vypadat jako kulturista, říká

Po dobrém závodě v Bahrajnu se Cunodovi daří méně. Změnit to má větší spolupráce s továrnou AlphaTauri v italské Faenze.

„Rozhodli se mě přesunout do Itálie, abych mohl více mluvit s inženýry, jel do továrny a měl více možností mluvit o autě,“ řekl Cunoda.

„Od začátku sezóny jsem se Red Bullu ptal, jestli je možné odjet do Itálie, ale zpočátku říkali ne,“ vysvětluje Cunoda, který do teď působil ve Velké Británii nedaleko továrny Red Bullu v Milton Keynes.

„Nyní mohu jet do Itálie a trávit více času s týmem, takže je to pro mě pozitivní. A obecně se mi Itálie líbí více. Je tam příjemné jídlo a mnohem hezčí počasí.“

Mladý Japonec ale nejel do Itálie za tamním počasím a gastronomií.

„Od devíti do jedenácti jsem měl trénink v tělocvičně, což jsem nikdy předtím nezažil. Od jedenácti do půl jedné byla porada s inženýry a oběd a také jsem měl lekci angličtiny, protože moje angličtina není dokonalá. Od tří do půl páté byla opět porada s inženýry a od půl páté do šesti posilovna.“

„Minulý týden jsem si to moc neužil, ale je to tak, jak to je... trénink je časově mnohem delší než obvykle. Doufám, že do konce roku nebudu jako kulturista, ale uvidíme.“