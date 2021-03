Cunoda si pochvaluje velké zlepšení Hondy

Nováček v sestavě týmu AlphaTauri v pátek odpoledne odjel za volantem AT02 37 kol a za časem svého týmového kolegy Pierra Gaslyho z dopolední části zaostal o půl sekundy. V odpoledních jízdách jezdce a týmy potrápila prachová bouře.

„Bylo to vzrušující. Užil jsem si to od začátku až do konce, obzvlášť zrádné podmínky na začátku části. Bylo tam hodně písku a přilnavost byla nižší. Pro debut ve formuli 1 to ale bylo opravdu dobré, když jsem musel kontrolovat vůz, abych cítil hranici přítlaku, takže jsem si to užil,“ řekl Cunoda.

„Na konci jsem měl trochu problém s palivem. Odjel jsem jen 37 kol a můj nejlepší čas byl ten, který jsem zajel na začátku na tvrdé sadě. Nevyužil jsem tedy plný potenciál, ale byl to dobrý test. Vždy je dobré mít problémy raději v testech než v závodě.“

20letý pilot si také pochvaluje znatelné zlepšení zcela nové pohonné jednotky Honda, kterou japonská automobilka připravila pro nadcházející sezónu.

„Pohonná jednotka a motor dosáhly velkého zlepšení. Je to celkem pokrok oproti AT01 (monopost AlphaTauri z roku 2020, pozn. redakce), takže myslím, že to je dobrý začátek. Myslím, že se zlepšilo také ovládání vozu, mám teď větší jistotu při průjezdu zatáčkami. Pro mě je to skutečně pozitivní věc.“

A jaké jsou Cunodovy cíle pro první sezónu ve F1? „Nevím, co se stane v závodech, jak to bude po fyzické stránce a jaká je ve formuli 1 degradace pneumatik. Zkrátka budu tvrdě tlačit od začátku. Možná budu dělat chyby a hloupé věci, ale nebojím se toho, protože abyste se naučili limity, musíte dělat chyby.“