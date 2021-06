Cunoda si pochvaluje přesun do Itálie

Cunodovy potíže přiměly Red Bull, aby 21letého jezdce přestěhoval z Milton Keynes blíže k továrně AlphaTauri ve Faenze a zahájil nový intenzivní tréninkový režim, jehož cílem je jeho lepší začlenění do týmu. Cunoda byl o tomto rozhodnutí informován dva dny poté, co havaroval v tréninku na Velkou cenu Monaka.

V Baku se Cunoda dostal do třetí části kvalifikace a následně dojel na sedmém místě.

„Před Baku jsem měl za sebou několik těžkých závodních víkendů, takže výsledek tam byl dobrý pocit,“ řekl Cunoda. „V porovnání s předchozími závody byla moje příprava mnohem lepší než obvykle a hned od prvního tréninku jsem se cítil připravený.“

„Týden před Baku jsem se přesunul do Itálie a většinu času jsem strávil v továrně, kde jsem studoval náš přístup k závodnímu víkendu a zabýval se předchozími problémy s vozem.“

„Rozhodli jsme se k závodnímu víkendu přistupovat trochu jinak, více jsme spolu mluvili a to se nám osvědčilo. V kvalifikaci jsem se poprvé dostal do třetí části a celkově si myslím, že jsme si stanovili nový základ pro přístup k závodu.“

„Celkový výsledek byl v pořádku, jsem docela spokojený, i když byla škoda, že jsem po restartu ztratil místo.“

„Po Ázerbájdžánu jsem se vrátil do Itálie. Je tu dobré počasí i jídlo a já mohu strávit více času v továrně, kde si povídám s inženýry. Přestěhovat se do Itálie bylo správné rozhodnutí a pro mě něco opravdu pozitivního, i když to znamená, že musím cestovat zpět do Velké Británie na tréninky na simulátoru.“

Cunoda doufá, že si pozitivní náladu přenese i do víkendové Velké ceny Francie, tedy na okruh, který zná z dřívějších závodů formule 3.

„Na Paul Ricardu jsem již dvakrát závodil ve formuli 3, což znamená, že po Portugalsku, Monaku a Baku, které pro mě byly zcela nové, je to jiná situace, a to bude pozitivní faktor. Ve voze formule 1 to bude jiné. Pro kolo bude klíčový poslední sektor, přičemž důležitým faktorem bude zřejmě degradace pneumatik. Je to docela rovná trať a na rozdíl od posledních dvou závodů zde nejsou žádné zdi!“

„Z hlediska nastavení to bude také velmi odlišné od Ázerbájdžánu, kde naše auto fungovalo velmi dobře, protože zde nejsou pravoúhlé zatáčky s nízkou rychlostí. Je to úplně jiná trať ve všech směrech.“