Cunoda se v Austinu vrátil na body a navíc zajel nejrychlejší kolo závodu

Júki Cunoda si z USA veze osmé místo. Vedle toho si připsal i extra bod za nejrychlejší kolo závodu.

Pilot AlphaTauri Júki Cunoda v Austinu ukončil čekání na body, které trvalo od červencové GP Belgie.

Japonec si po diskvalifikaci Hamiltona s Leclercem dojel pro místo a navíc se mu podařilo ukořistit i bonusový bod za zajetí nejrychlejšího kola. K němu Cunodovi pomohlo přezutí na čerstvější sadu pneumatik jen těsně před cílem.

„Byl to pro mě dobrý závod a jsem spokojený. Skvělá práce a gratulace týmu,“ hlásil po dojezdu spokojený Cunoda, který si zároveň pochvaloval fungující vylepšení jeho vozu.

„V závěru jsme sice díky Fernandovi (Alonsovi, který odstoupil, pozn. red.) měli trochu štěstí, ale maximalizovali jsme náš výkon a kdybychom v té pozici nebyli, nemohli bychom z toho těžit a získat body,“ sdílel svůj pohled 23letý Japonec, jenž zároveň přiznal, že ho znervóznilo, když ho tým těsně před cílem povolal do boxů.

„Nejdřív jsem dostal infarkt, když mě tým zavolal do boxu, protože jsem si myslel, že je nějaký problém, ale řekli mi, že se pokusíme o zajetí nejrychlejšího kola s měkkými pneumatiky. Byla to moje první zkušenost se snahou získat nejrychlejší kolo ve finálním okruhu závodu, ale opravdu jsem si to užil, bylo to vzrušující," dodal Cunoda.

Ricciardo byl klasifikován 15.

Zatímco Cunoda mohl být po GP USA spokojen, jeho kolega Daniel Ricciardo příliš důvodů k radosti neměl. Navrátilec po zranění, který vsadil na strategii jedné zastávky v boxech, se musel spokojit až s 15. místem.

„Texas nebyl příliš laskavý. Na začátku se nám dařilo plnit náš plán, ale problém byl, že jakmile se za námi objevila auta a bylo mi máváno modrými vlajkami, příliš jsme ztráceli. Zdálo se, že se nám nedaří v provozu a později jsme jeli s poškozením monopostu, takže nám pak chybělo tempo,“ litoval Australan.

„Na střední směsi jsem zajížděl stejné časy jako Júki, ale protože jsem jel strategii jedné zastávky v boxech, musel jsem pneumatiky šetřit,“ uzavřel Ricciardo s tím, že se v nedělní grand prix cítil ve voze fyzicky více fit než v sobotním sprintu.