Cunoda se soustředí na trénink, ale s Tostem běhat nechodí. Má kratší nohy, říká jeho šéf

Cunoda musel po příchodu do F1 krotit svůj temperament, více se soustředit na přípravu na závody, ale také zlepšit fyzickou kondici.

Inspiraci měl. Japonského mladíka zaujala forma jeho šéfa. „V půl šesté ráno uběhne deset kilometrů, což jsem ještě nedělal,“ prozrazuje pilot AlphaTauri pro Motorsport-Total. „To, jak každý den trénuje, jak moc se věnuje tréninku, na mě udělalo velký dojem. Nevím, kolik mu je, asi 60 let.“

Tostovi je ve skutečnosti ještě o 6 let více.

„Je to mladý jezdec, který přišel do formule 1 a byl překvapen tím, jakým silám je ve formuli 1 vystaven,“ řekl Tost.

„Proto je důležité být v autě. Protože nejlepší trénink je sedět v autě. A když jste v autě, když máte za sebou závod, cítíte, kde vás něco bolí, a pak můžete s trenérem, s fyzioterapeutem probrat, jak změnit fyzický trénink, abyste posílili svaly, které vás trápí.“

„Přijel do Faenzy, jeho trenér byl s ním. A musel trénovat dvakrát denně, ráno a odpoledne, dokud nebyl velmi dobrý. Fyzická zdatnost se díky tréninku zlepšila.“

Díky tréninku je jeho pilot „letos ve velmi dobré formě,“ dodává. „Ale zase loni nebyl tak špatný. Pro nováčka ve formuli 1, a to se můžete zeptat všech ostatních, je to něco nového. Tohle je formule 1. Tato auta jsou tak rychlá. Neznám žádného jezdce, který by netrpěl po prvních závodech nebo po prvních jízdách ve voze formule 1, protože je to velmi, velmi náročné.“

Společně s Tostem však Cunoda netrénuje. „Júki nevstává v pět hodin, aby se mnou běhal! Možná si myslí, že jsem blázen, když to dělám. Běh není jeho parketa, protože má trošku kratší nohy. Není důležité, že se mnou nechodí běhat v pět ráno. Má svého trenéra. S jeho trenérem jsem hodně mluvil. Každý jezdec formule 1 musí také absolvovat test v Red Bullu ve fitness centru, aby zjistil, kde jsou nedostatky.“

„Tyto výsledky jsou důležité, jsou základem pro další vývoj po fyzické stránce, protože každý sportovec, každý jezdec je jiný. Nejsou všichni stejní. Proto musíte absolvovat individuální speciální tréninkový program a já jsem s Júkim netrénoval. Plně věřím jeho trenérům.“