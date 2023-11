Cunoda se po Mexiku zavřel v pokoji a snažil se strávit kolizi s Piastrim

Júki Cunoda mohl v Mexiku bodovat, ale po kontaktu s Piastrim ve 49. kole se roztočil a do cíle dojel 12.

Cunoda se ve 49. kole rozhodl využít DRS a v první zatáčce zaútočit na Oscara Piastriho. Došlo ale ke kontaktu, po kterém se jezdec AlphaTauri roztočil.

Nebýt kolize, Cunoda by patrně dojel na bodech. Díky bodům Ricciarda AlphaTauri přeskočila v šampionátu Haas a Alfu Romeo. Pokud by však bodoval také Cunoda, mohli mít současné osmé místo jistější, případně být ve hře o sedmou pozici Williamsu.

Ačkoli Tsunoda svůj pokus o předjetí Piastriho obhajoval, nyní prozradil, že jeho frustrace byla natolik „těžko stravitelná“, že se zavřel ve svém hotelovém pokoji v Ciudad de México.

„Po závodě jsem byl opravdu frustrovaný, protože jsem přišel o možnost získat body pro tým,“ řekl Cunoda, kterého cituje Motorsport.com.

„Do té doby jsem měl dobrý závod, takže jsem byl opravdu hodně frustrovaný a bylo těžké tu frustraci v ten den strávit.“

„Normálně si Mexiko můžete užít. Vlastně jsem všechno zrušil a zůstal jsem na pokoji. Byl to velký okamžik a byla to příležitost... páté místo bylo určitě možné.“

Cunoda dodal, že se při předjíždění „snažil být co nejtrpělivější“ a že bylo „snadné“ se dostat vedle Piastriho a to s ohledem na rozdíl v rychlostech po aktivaci DRS.

Na dotaz, jak se s tím vyrovnal, reagoval: „Cítím se především provinile. Nevím, jestli je to vědomá věc nebo cokoliv jiného, ale prostě se cítím dost špatně, když po špatném závodě hraju a rozptyluji se.“

„Možná je to pro mě tak dobře. Bude to jen dočasné. Přemýšlel jsem o všem, co mohu do budoucna zlepšit. Bylo to samozřejmě těžké, ale dává mi to čas, abych se zamyslel. Pro mě je to věc, kterou normálně dělám, když mám špatný závod. Oslavu mám jen tehdy, když se mi závod povede.“

Cunoda již dříve uvedl, že se bude snažit od zkušenějšího týmového kolegy Daniela Ricciarda naučit „ovládání emocí“. Podle něj je to něco, co se mu „nikdy nepodařilo, zejména v poslední velké ceně“.