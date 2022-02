Cunoda resetoval mysl a věnoval se tréninku. Vloni jsem se cítil slabý, říká

21:49 | Andrew Benson z BBC píše, že podle spekulací je jednou z možností, že by ředitel závodu nebyl jeden, ale ve funkci by se měnilo více lidí... s ohledem na stížnosti na nekonzistenci a diskuse o stálých stewardech by to bylo poněkud zvláštní řešení.

20:35 | Motorsport Games ve spolupráci s F1 postaví pro fanoušky obří centrum s 60 simulátory, které poběží na rFactoru. Budou na nich nová auta, přesné tratě atd. První už koncem roku v Londýně, do 5 let na dalších 30 místech světa.

15:46 | Firma Duracell podepsala víceletou sponzorskou smlouvu s Williamsem. odkaz

14. února | Alpine a jeho jezdecká akademie v letošním roce: F2: Jack Doohan, Olli Caldwell; F3: Victor Martins, Caio Collet Doohan a Caldwell jsou v akademii nováčky.