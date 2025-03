Cunoda překvapil v australské kvalifikaci pátým místem, Hadjar jedenáctý

Japonec jako úplně poslední z jezdců dokončil svůj měřený pokus ve třetí části kvalifikace, nejlépe tak využil postupně chladnoucí trati a nejlepších podmínek.

Dokázal přitom porazit i oba jezdce Ferrari nebo oba piloty Williamsu. Za nejrychlejším Landem Norrisem zaostal o 574 tisícin a na třetího Maxe Verstappena ztratil jen necelé dvě desetiny sekundy.

„Rozhodně se dá říct, že to bylo magické kolo. Dokázal jsem to poskládat dohromady. Využil jsem také trochu pomoci od Landa do deváté zatáčky, kde jsem se za ním potáhl. Byla to kombinace více faktorů,“ řekl Cunoda.

„Jsem velmi šťastný. Myslím, že rychlost vozu v průběhu celého víkendu byla neustále dobrá, což mi pro kvalifikaci pomohlo s důvěrou. Velké díky týmu. Během zimní přestávky pracovali velmi tvrdě a teď jsem velmi šťastný.“

Tým Racing Bulls se přitom v nastavení vozu už chystal také na déšť, který je předpovídán na nedělní závod.

„Už jsme připraveni na mokré podmínky, trochu jsme proto udělali kompromis v nastavení. Takže i v dešti si věřím. Těším se na zítřek, zároveň to ale bude složité. Z pátého místa jsem ale nadšený, nemůžu si stěžovat.“

Hadjar jedenáctý

63 tisícin sekundy dělilo Isacka Hadjara, aby se své první kvalifikaci ve formuli 1 hned postoupil až do třetí části mezi deset nejrychlejších.

Přesto byl Francouz v kvalifikaci nejlepším z nováčků. V šesté řadě bude spolu s ním Fernando Alonso.