Cunoda před domácími fanoušky nebodoval. Je to frustrující, přiznal

Vozy stáje AlphaTauri v Suzuce dojely těsně za body. Lawson skončil jedenáctý, domácí Cunoda projel cílem o místo za ním.

Po kvalifikaci byli oba jezdci AlphaTauri v dobré pozici k tomu, aby v nedělní GP Japonska zaútočili za body. Avšak z deváté příčky startující Júki Cunoda, ani Liam Lawson své bodové konto v Suzuce nerozšířili.

K elitní desítce měl nakonec blíže nováček Lawson, který dojel na jedenácté příčce.

„Při dlouhých jízdách jsme tentokrát neměli takovou rychlost jako vozy Alpine, které skončily před námi,“ uznal v cíli Novozélanďan, který se vyjádřil i k souboji se svým kolegou.

„Souboj s Júkim byl agresivní, ale myslím, že vše proběhlo férově. Bohužel to nestačilo a myslím, že ani jeden z nás neměl na to, aby se dostal do první desítky. Pokaždé se snažím získat body pro tým, ale stejně tak chci prokázat, že na to mám, což se mi dnes podle mě povedlo,“ dodal Lawson.

Cunoda na svém domácím okruhu dojel těsně za svým kolegou na dvanácté příčce, která ho příliš neuspokojila.

„Je to frustrující, protože dnes jsem měl rychlost, ale neměl jsem příležitost ji využít na maximum,“ lamentoval v cíli Japonec.

„Na této trati je těžké jet blízko za někým, protože pneumatiky se velmi snadno přehřívají. Navíc mám pocit, že jsme zajeli do boxů pro tvrdou směs příliš pozdě, takže jsem byl za všemi a musel jsem dohánět. Jsem nicméně přesvědčen, že šance na to, abych tentokrát dojel v první desítce nebyla,“ pokračoval Cunoda.

„Je škoda, že jsem nebyl schopen před japonskými fanoušky předvést dobrý výkon a dosáhnout dobrého výsledku. Každopádně jsem od nich dostal hodně energie, takže všem fanouškům děkuji,“ uzavřel 23letý závodník.