Cunoda potěšil japonské fanoušky postupem do Q3

Postupem do třetí části kvalifikace potěšil domácí fanoušky Júki Cunoda. Pilot AlphaTauri obsadil v kvalifikaci na Velkou cenu Japonska formule 1 deváté místo.

Cunoda se mezi deset nejrychlejších dostal v letošní sezóně teprve potřetí, když nejlépe zatím startoval osmý v Baku. Dnešním devátým místem pak vyrovnal svůj počin z Monaka.

„Je neuvěřitelně výjimečné dostat se do Q3 v domácí velké ceně. Je to poprvé před japonskými fanoušky. Podpora, kterou jsem cítil ve svých posledních jízdách, byla obrovská. Nikdy jsem necítil takovou podporu od diváků. Velmi jim děkuji, ale ještě větší díky patří týmu. Nebylo to jednoduché, protože v pátečních trénincích jsme se trápili, tým ale odvedl skvělou práci,“ řekl Cunoda.

„V Singapuru jsem nejel s novým balíčkem, ale Liam (Lawson) odvedl minulý víkend dobrou práci a vedl si dobře, takže se závodu neobávám. Zítra půjdu a užiju si to se všemi fanoušky.

„Bude to zrádné, protože opotřebení pneumatik se tu zdá být vysoké, ale je to pro všechny stejné, takže uvidíme, co dokážeme. Liam i já startujeme na dobrých pozicích, takže snad oba dokážeme získat body pro tým.“

Novozélanďan Lawson jen těsně nepostoupil do třetí části kvalifikace, když o 43 tisícin nestačil na Fernanda Alonsa. Na roštu bude stát za Španělem na jedenáctém místě.