Cunoda po zisku desátého místa chválil tým, Ricciardo se trápil v provozu

Poprvé od velké ceny v Baku se tým AlphaTauri dočkal bodovaného umístění. Desátým místem se o něj ve Spa postaral Júki Cunoda.

Dlouhé tři měsíce si musela AlphaTauri počkat na zisk dalšího bodovaného umístění.

Stejně jako na konci dubna v Baku, i na okruhu ve Spa desátou příčku pro tým zajistil Japonec Júki Cunoda.

„Tým odvedl fantastickou práci, auto doslova letělo a jsem rád, že jsem před letní přestávkou skončil na bodovaném místě,“ nechal se v cíli GP Belgie slyšet Cunoda.

„Obrovská pochvala patří celému týmu. Mechanikům, lidem v Bicesteru a Faenze i inženýrům. Už dlouho jsem nebodoval a v posledních několika závodech jsem se trápil, takže jsem teď velmi šťastný. Měli jsme trochu štěstí, že před námi odstoupilo několik vozů, ale během závodu jsem se cítil opravdu dobře. Auto šlo dopředu a já jen hospodařil s pneumatikami. V jednu chvíli trochu pršelo, ale naštěstí to poměrně rychle ustalo, takže jsem mohl udržet tempo a jet konzistentně,“ prohlásil Japonec.

Ricciardo v neděli nezářil

Zatímco týden předtím v Maďarsku, ale i v sobotním sprintu ve Spa, Daniel Ricciardo dokázal zastínit svého japonského kolegu, v neděli to bylo naopak, když se Australan musel smířit až se 16. místem.

„Upřímně řečeno, v provozu to bylo těžké. Možná by závod s čistým vzduchem přede mnou mohl být lepší, ale obecně nejsem přesvědčen, že jsme měli skvělé tempo. Zdálo se mi, že jsme z pneumatik nikdy nedostali maximum a ve druhém sektoru jsme nedokázali vytvořit dostatečnou přilnavost,“ popsal Ricciardo své dojmy.

„Realita je taková, že to byla moje první kola na suchu v tomto autě na této trati a já tohle auto ještě tak dobře neznám, takže jsem stále cítil, že mi něco málo chybí, ale to vyřešíme. Mnozí se teď těší na zaslouženou dovolenou, ale pro mě je situace trochu jiná, protože přestávka je pro mě dobrou příležitostí, jak dál pracovat. Po několika dnech volna budu trávit čas v posilovně a využiji dny k tréninku, abych mohl dále zlepšovat svou závodní kondici,“ dodal Australan, který se do kolotoče F1 vrátil teprve před GP Maďarska.