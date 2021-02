Cunoda o tom, jak málem skončil se závoděním, počítačových hrách i rodině

O chybách při debutu ve F1

„Bude to moje nováčkovská sezóna a hned od začátku se budu maximálně snažit, abych se co nejvíce přizpůsobil autu,“ řekl Cunoda pro web týmu.

„Nebojím se však dělat chyby – samozřejmě se je pokusím omezit, ale na začátku jsou nevyhnutelné. Jsem si jistý, že se mohu poučit ze svých chyb, jak jsem prokázal vloni ve formuli 2. Jsem opravdu rád, že mám podporu japonských fanoušků,“ pokračuje Cunoda, který je prvním Japoncem ve F1 od doby Kamuje Kobajašiho v roce 2014.

„Pokud jde o tlak, vyvíjím ho na sebe sám, takže v tomto ohledu se pro mě nic nemění. Chci se prosadit, abych uspěl…“

O začátcích

„Můj otec mi do 14 nebo 15 let dělal mechanika. Musím mu poděkovat za všechny dosavadní úspěchy – pomohl mi stát se lepším jezdcem. Brzdění byla jedna z věcí, kterou mě naučil nejvíce, zejména jak a kdy brzdit. Naučil mě, že brzdění je velmi důležité při jízdě do zatáčky, díky čemuž se může auto zatočit, a pokud dokážete auto zatočit více než ostatní, můžete plyn znovu použít dříve než ostatní. To jsem hodně cvičil v motokárách. Dodalo mi to hodně sebevědomí a to, co jsem se naučil, používám dodnes.“

Co mu v Evropě chybí nejvíce

„Jídlo! A jazyk. Když jsem poprvé přijel do Evropy, žil jsem ve Švýcarsku, kde všichni mluvili francouzsky, což nebylo snadné. Také jídlo. Mám opravdu rád jídlo a musel jsem změnit svůj jídelníček. Mám rád suši a japonské jídlo obecně. Tento nový způsob života je trochu složitý, ale tým a můj trenér mi s tím hodně pomohli. Nakonec jsem se přizpůsobil a jsem šťastný, kde jsem teď.“

Nejhorší a nejlepší okamžik

„Nejhorší to bylo v roce 2016, kdy jsem dělal test pro juniorský program Hondy skončil jsem třetí. Za normálních okolností vezme Honda první dva jezdce, aby přešli do formule 4. Diskutoval jsem o testu se svým otcem a rozhodl jsem se, že pokud se tam nedostanu, tak se závoděním skončím.“

„Odpovědnou osobou byl bývalý pilot formule 1 Satoru Nakadžima. Díval se z vnějšku šikany a doporučil mě Hondě.“

„Nejlepším okamžikem byla Monza ve formuli 3 v roce 2019. Myslím, že bez tohoto vítězství bych v dalším roce nebyl ve F2. Bylo to moje první vítězství v Evropě, takže mám na ten den mnoho šťastných vzpomínek.“

Jakou radu by dal svému o deset let mladšímu já

„Řekl bych mu, ať začne do závodění dávat veškerou svou energii dříve, než jsem to dělal já. Do 16 let jsem ze závodění nebyl tak nadšený. Nemyslím tím, že se mi to nelíbilo, ale nevynaložil jsem tolik úsilí, kolik jsem měl.“

Někdy si při hraní představuji, že střílím na někoho, koho nesnáším... funguje to dobře.

Kdo je Cunoda mimo závodní trať

„Prostě normální dvacetiletý chlapec. Mám rád hry – když nezávodím, hraji se svými přáteli v Japonsku. Mám rád střílečky, jako jsou Apex Legends a Call of Duty. Někdy si při hraní představuji, že střílím na někoho, koho nesnáším... funguje to dobře, posiluje mě to! Také mám rád věci jako wakeboarding a snowboarding. V Milton Keynes je místo, kde můžete dělat indoor snowboarding. Obecně rád dělám fyzické věci. Zjistil jsem, že mi sport a hraní her pomáhají restartovat mysl. Cítím se po nich svěží. Nemám však rád závodní hry, protože mi nepřipadají realistické.“

Sociální sítě

„Nejsem v oblasti sociálních médií tak silný. Nedávno jsem se tam snažil zlepšit svou přítomnost, ale příliš na to nemyslím. Zaměřuji se hlavně na závodění a abych byl co nejpřipravenější na novou sezónu.“

Oblíbená hudba

„Japonský pop.“

Oblíbená barva

„Oranžová.“

O rodině

„Vždy mě podporovali v mé závodní kariéře a já jim za to děkuji. Mám sestru, která je o dva roky mladší než já.“

Co by si vzal z Japonska do Itálie a obráceně?

„Z Japonska do Itálie suši a z Itálie do Japonska sýr. Miluji sýr s modrou plísní.“

O startovním čísle

„Když jsem závodil v motokárách, měl jsem číslo 11. Ve F1 už ho má Sergio Pérez. Zdvojnásobil jsem to na 22, což se mi také líbilo, protože to bylo číslo Jensona Buttona – jezdce, kterého si velmi vážím. Je to také číslo, které používá japonský jezdec Takuma Sato.“