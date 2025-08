Cunoda: Není fér mě srovnávat s Verstappenem, jestliže nemáme stejnou specifikaci vozu

Júki Cunoda má za sebou jedenáct závodů v barvách Red Bullu, které následovaly po jeho povýšení z Racing Bulls po Velké ceně Číny. Nahradil Liama Lawsona, jenž se po pouhých dvou podnicích v hlavním týmu nedokázal prosadit.

Zatímco během prvních pěti víkendů získal Cunoda sedm bodů, od GP Monaka čeká na návrat do top 10 čeká.

Kontrast s týmovým kolegou Maxem Verstappenem je přitom obrovský. V posledních 11 závodech nasbíral Nizozemec 150 bodů a vyhrál dva závody.

V případě Cunodovy situace je však nutné zmínit zásadní „ale“, protože japonský jezdec nemá vždy k dispozici stejný vůz jako jeho týmový kolega. Některé díly na jeho monopostu se objevují se zpožděním, a i to může mít zásadní vliv na výsledky.

Situaci navíc zhoršila nehoda v Imole, kdy si při kvalifikaci poškodil novou podlahu. Nejde ale jen o tento incident – i další komponenty, včetně předního křídla, jsou stále v odlišné specifikaci než u Verstappena, což bude platit i v nadcházející závodě na Hungaroringu.

Určité zlepšení nicméně Cunoda naznačil ve Spa, kde před sobotní kvalifikací dostal novější verzi podlahy, i když stále ne poslední model. Nakonec však na body nedosáhl, když tým nezvládl načasování přechodu na suché pneumatiky.

„Chybějící body nejsou vůbec ideální. Jedna věc mi ale pomáhá, a to fakt, že spolu se svým inženýrským týmem na mé straně garáže víme, že tam je jasný posun,“ uvedl Cunoda, jehož slova cituje Autosport.

„Víte, Verstappen ze sebe pokaždé dokáže vydat maximum, a to v každé jízdě, v každé velké ceně, což je opravdu působivé. Není to něco, co by člověk dokázal jen tak snadno. A on to dělá, jako by to byla samozřejmost,“ uznává Japonec, který ale zároveň odmítá přímé srovnání.

„Nemyslím si ale, že je fér nás porovnávat. Nechci to dělat, protože on je tady už devět let v tomhle autě a já do něj naskočil teprve nedávno. A také uvidíme, jestli někdy dostanu úplně stejný vůz. Do té doby se nedá přímo srovnávat,“ dodal Cunoda.