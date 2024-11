Cunoda nechápe, proč se o něm nemluví v souvislosti s Red Bullem. Podle Marka není konzistentní

Zůstane Sergio Pérez jezdcem Red Bullu, nebo bude nahrazen? V souvislosti se sedačkou vedle Maxe Verstappena se zmiňuje Liam Lawson nebo dokonce Franco Colapinto. O Cunodovi, který dokončuje už svou čtvrtou sezónu u RB, se mluví méně.

Posledním juniorem Red Bullu, který byl povýšen do „hlavního týmu“, byl v letech 2019 a 2020 Alex Albon.

„U Red Bullu je historicky celkem přirozené, že jeden jezdec z našeho týmu postoupí,“ řekl Cunoda v Kataru.

„Možná se něco změnilo, možná se změnila dynamika, možná se změnil samotný Red Bull poté, co zemřel pan Mateschitz.“

„Pořád mají jednoho jezdce, který získal titul jezdce, a tým má úspěchy už docela dlouho, takže to, co dělají, není špatné, ale mně to moc smysl nedává. Nemůžu najít moc důvodů, proč se o mně příliš nemluví.“

Na Cunodu byl dotazován Helmut Marko. „Předvedl teď dva velmi dobré závody v Brazílii a Las Vegas,“ řekl Marko pro Kleine Zeitung,

„Bohužel předtím v Brazílii udělal dvě hloupé chyby. Júki má rychlost, ale chybí mu konzistence a stabilita. Když mu to ale funguje, funguje to velmi dobře.“