Cunoda měl dvě kola na předjetí Magnussena, říká Bayer a vysvětluje týmovou režii

Jezdci týmu RB měli odlišné strategie. Cunoda jel z hlediska volby pneumatik totéž, co většina startovního pole – měkká, tvrdá, tvrdá. Ricciardo a jezdci Red Bullu nasadili pro poslední stint měkké pneumatiky.

Ke konci závodu Cunoda dojel Magnussena a byl jen pár desetin za ním. Předjet se mu ho ale nepodařilo a tým ho proto požádal, aby před sebe pustil Ricciarda. Ani jemu se ale Magnussena v souboji o dvanácté místo předjet nepodařilo.

Cunoda nebyl z týmových rozkazů vůbec nadšený. Po závodě řekl, že bude chtít od týmu vysvětlení, protože jeho postup, kdy byl těsně za Magnussenem, nepochopil.

Ředitel týmu Peter Bayer pro Motorsport.com uvedl, že před startem bylo jasné, že pokud nebude mít někdo z prvních pěti týmů problém, tak bude těžké bodovat.

„Pro nás se otevřelo okno se Strollem a Hülkenbergem (na startu kolidovali, pozn. redakce),“ řekl Bayer. „A to znamenalo, že od té chvíle, pokud bychom to provedli perfektně, tak pravděpodobně existovala šance dostat se alespoň na desáté místo.“

„Myslím, že jsme se měli soustředit na Strolla a ve 29. kole ho pokrýt. Stavěl ve 28. kole, měli jsme ho pokrýt ve 29. Vyhnul by se tak především souboji s Magnussenem a předešlo by se zmatkům mezi jezdci. Ale po bitvě je každý generál.“

„Co se týče pořadí... ano, diskutovali jsme o tom. Dali jsme Júkimu vědět a řekli mu: ‚Podívej, musíš předjet Magnussena, a pokud ne, musíme si (pozice) vyměnit.‘ Měl dvě kola a nestihl to. Tak jsme řekli, že se prohodíme. Probrali jsme to s ním.“

Bayer řekl, že Cunodovy emoce v týmovém rádiu bere s nadhledem. „To je normální. Víme, že je to emotivní jezdec a je rychlý.“

„Asi to není snadné, protože byl blízko a měl pocit, že to zvládne. Ale z dat vidíme, že se to nestane, a tak musíme dělat tato rozhodnutí.“