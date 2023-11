Cunoda mě zklamal, dost možná vyhodil 20 milionů dolarů pro nic, tvrdí Stoddart

Bývalý majitel tehdejší stáje Minardi Paul Stoddart zkritizoval Júkiho Cunodu za jeho nepovedený předjížděcí manévr při GP Mexika, který ho stál bodované umístění.

Stáj AlphaTauri se díky sedmému místu Daniela Ricciarda v GP Mexika odpoutala z poslední desáté příčky v Poháru konstruktérů a posunula se o dvě pozice nahoru.

Situace však mohla být pro italský tým ještě lepší, jelikož k bodům neměl daleko ani Júki Cunoda. Japonec se však bodů nedočkal, jelikož krátce před koncem závodu kolidoval s Oscarem Piastrim, na kterého při snaze získat osmou pozici tvrdě zaútočil. Jezdce AlphaTauari vyšel risk draho, jelikož se po incidentu propadl daleko za body.

Ve svém sloupku pro web RacingNews365 nyní Japonce zkritizoval Paul Stoddart, bývalý majitel tehdejší stáje Minardi, ze které se postupem času stal právě tým AlphaTauri.

„Problémem Cunody je jeho mentalita. Umí být velmi rychlý. Letos posbíral pět bodů, ale kdybych byl Franz Tost (šéf AlphaTauri, pozn. red.) , tak bych s ním po tomhle manévru zatočil,“ napsal Stoddart .

„Je vidět, že bojuje jen za svůj vlastní úspěch a vůbec nemyslí na zájmy týmu. Spolu se sedmým místem Daniela Ricciarda mohli brát deset bodů, ale čtyři z nich zahodil kvůli naprosté hlouposti,“ uvedl Australan.

„K AlphaTauri cítím zvláštní lásku, protože je to můj starý tým Minardi, který převzal Red Bull. Když jsme v roce 2005 skončili s Minardi na posledním desátém místě, nemyslel jsem si, že to o 18 let později bude stejné. Proto by byl tento výsledek tak skvělý a proto jsem na Júkiho tak naštvaný,“ vysvětlil Stoddart.

„Vyhodil čtyři body, které by se mohly rovnat 20 milionům dolarů (rozdíl v odměně pro tým, který skončí osmý oproti desáté příčce), a to všechno zbytečně. Jsem z něj opravdu, ale opravdu zklamaný,“ dodal.