Cunoda má z předsezónních testů skvělý pocit

20letý Japonec o sobě dal v neděli vědět. Nejen, že zajel druhý nejlepší čas, ale za odpolední část poté, co přebral vůz po týmovém kolegovi Pierru Gaslym, zvládl odjet také nejvíce kol ze všech jezdců. Během čtyřhodinové testovací části zapsal na své konto 91 kol.

„Skončit s vozem na druhé pozici je skvělý pocit. Samozřejmě nemůžete příliš předbíhat, protože jsou to jen testy, ale je skvělé zakončit třídenní testy vysoko. Během posledních dnů jsem se toho spoustu naučil a pro tým posbíral důležitá data, která nyní budeme analyzovat pro první závod,“ řekl Cunoda.

Třetí muž loňského ročníku formule 2 také považuje za výhodu, že sezóna začne v Bahrajnu a on bude moci využít zkušeností získaných v testech.

„Je skvělé, že se sem tak brzy vrátíme pro začátek sezóny. Hodně jsem tu toho najezdil a dobře jsem pochopil trať. Měli jsme několik drobných problémů, ale to je přesně to, co byste od testování očekávali. Jsme tu, abychom vše vyřešili a pro závod měli ten nejlepší balíček,“ dodává.

Gasly vyzdvihl pohonnou jednotku Honda

Jezdci zrychlovali zejména v závěru testů, když zapadlo slunce a piloti kroužili pod umělým osvětlením. I díky tomu Cunoda zajel o 1,8 sekundy rychlejší čas než týmový kolega Pierre Gasly.

„V autě se cítím sebejistě a myslím, že jsme v mnohem lepší pozici, než jsme byli před rokem touto dobou. Víme, kde budeme rychlí a pochopili jsme, jak na voze dále pracovat. Opravdu doufám, že letos budeme bojovat a získáme velké množství bodů,“ řekl Gasly.

Francouz také vyzdvihl pohonnou jednotku Honda, kterou si během testů pochvaloval i Cunoda.

„Také Honda se svou pohonnou jednotkou odvedla skvělou práci. Je to velký krok vpřed ve srovnání s loňským rokem a spolehlivost byla po celé tři dny perfektní, což je skutečně pozitivní,“ pochvaluje si Gasly.