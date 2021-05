Cunoda má obavy ze sprintové kvalifikace na Interlagosu. Pro nováčky to podle něj bude těžké

Pokud se něco nezmění, měly by se sprintové kvalifikace odjet v Silverstonu, Imole a na Interlagosu. Na prvních dvou okruzích letošní nováčci závodili, ale brazilský okruh pro ně bude nový.

„Je dobré udělat něco jiného, nějakou výzvu,“ řekl Cunoda pro RaceFans. „Myslím, že sprintový závod je jedním z dobrých nápadů.“

„První sprint v Silverstonu je pro mě v pohodě. Na začátku roku ale existoval plán udělat sprint v Brazílii.“

„Pro mě je v pořádku jet sprintový závod, ale jako nováček jsem například Brazílii nikdy nejel a myslím si, že většina nováčků tam ještě nejela. A pokud se jede sprintový závod, nemáme druhý a třetí volný trénink. Máme jen jeden volný trénink a pak se jde hned na kvalifikaci. Pro nováčka je to trochu obtížná situace.“

„Silverstone je pro mě dobrý, už jsem tam jezdil a mám tam hodně zkušeností, což pomůže a těším se na to. Ale pokud je to trať, na které jsem nikdy nejel, očekávám, že to bude trochu těžší. Sprint v Silverstonu ale rozhodně podporuji a těším se na něj.“