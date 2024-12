Cunoda má na to, aby jezdil za Red Bull. Měl by být jedním z kandidátů, zní z Hondy

Cunoda je zkušenější než Lawson, na kontě má 87 závodů. Letos porazil Lawsona v kvalifikacích 5:0.

V Abú Dhabí si Cunoda vyzkoušel letošní vůz Red Bullu, se kterým odjel 127 kol. Na nasazení Cunody do testu hodně tlačila Honda. Její vliv v Milton Keynes ale postupně slábne. Na konci příštího roku spolupráce obou značek skončí. Honda bude od roku 2026 dodávat pohonné jednotky Astonu Martin.

Šéf Honda Racing Corporation (HRC) Kódži Watanabe řekl, že Cunoda má na to, aby jezdil za Red Bull.

„V úterý jsem se vrátil z Abú Zabí do Japonska a v sobotu jsem vedl různé rozhovory s Christianem Hornerem o jezdcích pro příští sezónu a další období,“ řekl Watanabe, kterého cituje Racingnews365, na tiskové konferenci Hondy.

„Jak vždy říkám, tým má právo rozhodnout o jezdci, takže náš názor je pouze doporučující, ale ze strany HRC jsme přesvědčeni, že Cunoda má schopnosti na to, aby postoupil do Red Bullu, a měl by být jedním z kandidátů.“

„Myslím, že to, co můžeme udělat, je poskytnout mu příležitost ukázat světu své schopnosti, proto jsem ho požádal o účast na tomto testu a podařilo se nám to uskutečnit.“

„Setkal jsem se s ním až před testem a on mi řekl: ‚Chci dosáhnout dobrých výsledků. Chci si to užít.‘

„Řekl tyto dvě věci a od té doby mám jen zprávu z trati od HRC, ale velmi jasně analyzoval rozdíly mezi vozem RB a vozem Red Bull a na základě toho dal týmu velmi užitečné rady a připomínky.“

„Ze zprávy mám potvrzeno, že je velmi spokojen. Nevím, co se bude dít, takže si budeme muset počkat na výsledky, ale pokud to dopadne dobře, bude to skvělé.“

„Každopádně (i kdyby nemohl jezdit za Red Bull), už teď má zamluvený start v příští sezoně za RB, takže očekávám, že v příští sezoně bude podávat dobré výkony bez ohledu na to, za který tým pojede.“